MaldegemVier dodelijke slachtoffers van één familie, onder wie twee kindjes van amper drie jaar. De balans van het tragische ongeval op de E34 in Maldegem gisteren is bijzonder zwaar. Mama Maaike Verstuyf zou vandaag haar 38ste verjaardag vieren. Ze had geen schijn van kans om de vrachtwagen, die haar Peugeot verpletterde, nog te ontwijken. Volgens een ooggetuige is de zwaargeladen truck los op hen ingereden. “De klap was gigantisch.”