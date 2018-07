Caroline Wozniacki geeft forfait voor Washington, Ysaline Bonaventure neemt haar plaats in

‘s Werelds nummer twee Caroline Wozniacki moet passen voor het WTA-toernooi van Washington wegens een blessure aan het rechterbeen. Dat hebben de organisatoren van het toernooi dinsdag bevestigd. De 28-jarige Deense was het eerste reekshoofd op het met 250.000 dollar gedoteerde hardcourttoernooi. Haar plaats op de hoofdtabel wordt ingenomen door Ysaline Bonaventure (WTA-131).

“Ik heb er al een tijdje last van. Ik hoop dat het snel beter gaat”, verklaarde Wozniacki. De voormalige nummer een van de wereld hoopt op tijd fit te raken voor het US Open, dat op 27 augustus van start gaat. Ze bereikte al twee keer de finale in New York: in 2009 en 2014.

Ysaline Bonaventure werd zondag in de tweede kwalificatieronde met 6-1 en 6-0 uitgeschakeld door de Amerikaanse Allie Kiick (WTA-201). De 23-jarige Luikse was eerste reekshoofd in de kwalificaties en komt nu als lucky loser alsnog op de hoofdtabel. In de eerste ronde neemt ze het op tegen de Oekraïense kwalificatiespeelster Anhelina Kalinina (WTA-143). Het wordt de eerste ontmoeting tussen Bonaventure en de 21-jarige Kalinina.