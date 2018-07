Voorzitter trekt de kop, ondervoorzitter in het wiel

Het begon als een wild idee, Bart Gregoor van Café Coureur vormde het om tot een minutieus uitgestippelde tweedaagse. Onder leiding van voorzitter Peter Croonen, ondervoorzitter Mathieu Cilissen en financieel directeur Filip Aerden leggen veertien moedige Genk-fans de 250 kilometer naar Esch-sur-Alzette af met de fiets.

“Hopelijk halen we tijdig de aftrap, ik heb er alvast een goed oog in”, glimlacht Genk-voorzitter Peter Croonen voor het vertrek aan de Luminus Arena. Het is even voor drieën in de namiddag, het eindpunt ...