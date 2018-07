Manchester City haalt (jonge) concurrent voor Kompany bij PEC Zwolle

Vincent Kompany krijgt er bij Manchester City een concurrent bij. De Engelse landskampioen heeft de Nederlandse centrale verdediger Philippe Sandler voor vier seizoenen vastgelegd.

De 21-jarige Sandler genoot zijn jeugdopleiding bij Ajax, maar daar haalde PEC Zwolle hem in 2016 weg. In twee seizoenen tijd kwam Sandler aan 30 optredens in de Eredivisie. City neemt de Nederlandse jeugdinternational nu voor zo’n drie miljoen euro over.

Kompany is na een sterk WK overigens ook al herbegonnen bij City: veel zorgen over zijn nieuwe concurrent lijkt de breedlachende verdediger zich niet te maken...