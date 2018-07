Geen groen om kinderen in te laten spelen? Deze Hasselaar kocht gewoon zelf een stadsbosje

Hasselt - Bernd Wijnants (44) heeft een bos gekocht voor zijn zoontje Wolf (6). Midden in het centrum van Hasselt. “Ik wil dat mijn zoon, net zoals ik vroeger, buiten kan spelen met zijn vriendjes. In Hasselt wordt nauwelijks werk gemaakt van groene ruimtes in het stadscentrum. Als de beleidsmakers niet voor groen zorgen, dan doe ik het maar zelf”, zegt hij.

Bernd Wijnants leidt ons rond in wat sinds een paar weken ‘Het bos van Wolf’ heet. Net geen 5 are groen, geprangd tussen de Windmolenstraat en de Kunstlaan. In het sterk verwilderde bos staan ...