Alkenaar (43) rijdt naar winst in 12.000 kilometer lange Sun Trip: “Fietsen door woestijn bij 50 graden: dat is de hel”

Hasselt -

Als Alkenaar Raf Van Hulle (43) geen brute pech meer krijgt, wint hij morgen, woensdag, de prestigieuze Sun Trip. Dat is een tocht van 12.000 kilometer, van Frankrijk tot in China, met een zelfgebouwde zonnefiets. Van Hulle deed uiteindelijk veertig dagen over zijn calvarietocht. “Het parcours was bijzonder zwaar en de hitte bij momenten moordend. Door de woestijn rijden bij een gevoelstemperatuur van 50 graden is de hel”, zegt Van Hulle, die morgen de aankomst in het Chinese Canton zal bereiken.