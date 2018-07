Durex roept loten latexvrije condooms terug

Condoomfabrikant Durex roept enkele loten latexvrije condooms van het type Natural Feeling en Real Feeling terug. Bij de bewuste loten is een probleem vastgesteld met de houdbaarheid van de condooms.

‘Onlangs hebben we ontdekt dat een beperkt aantal eerder dit jaar geproduceerde latexvrije Real Feeling en Natural Feeling condooms niet voldoet aan de strenge eisen die we stellen aan de houdbaarheid van dit product’, klinkt het. De condooms zouden een houdbaarheid van drie jaar moeten hebben, maar bij controle is gebleken dat die houdbaarheid niet gegarandeerd kan worden.

Durex benadrukt dat er geen sprake is van veiligheidsrisico’s voor de gebruikers en dat het ook maar gaat om een beperkt aantal loten. Toch is in samenspraak met de toezichthouder, het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), beslist de bewuste loten terug te roepen.

Concreet gaat het voor de latexvrije Natural Feeling condooms om de loten met nummers 1000427074, 1000438057 en 1000480305. Voor de latexvrije Real Feeling condooms gaat het om de loten met de nummers: 1000423840, 1000433145, 1000434066, en 1000444370.

Consumenten kunnen de producten inleveren bij de winkel waar ze de aankoop hebben gedaan en ontvangen een volledige terugbetaling van de aankoopprijs. Meer informatie over de terugroepactie is te vinden op de website van Durex: www.durex.be. Voor vragen kunnen consumenten ook terecht bij de informatielijn van Durex 0032 (0)2 456 99 61.