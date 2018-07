Dokter Ali wil graag iets terugdoen voor ons land: “Maar ik mag niet”

Houthalen-Helchteren - Ali Saridoon (32), een erkende vluchteling uit Afghanistan, wil in ons land aan de slag als arts. “Om mijn dankbaarheid aan België te tonen”, zegt hij. “Ik wil iets terugdoen voor dit land.” Maar Ali stuit op de Vlaamse erkenningscommissie NARIC, die zijn Afghaanse artsendiploma nog niet erkend heeft. “Frustrerend, want de commissie komt maar één keer per maand samen. Ik hoop dat ze voor september mijn diploma erkennen. Desnoods wil ik nog bijkomende studies volgen, zelfs vanaf nul herbeginnen. Maar nog een jaar extra verliezen met wachten, dat zie ik niet zitten.”

Eind 2015 arriveerde Ali Saridoon in het asielcentrum van Houthalen-Helchteren, sinds januari 2016 is de tengere Afghaan een erkende vluchteling. “Ik woonde in de oostelijke provincie Nangarhar ...