Zondag om 18.00 uur kijken KRC Genk en STVV elkaar in de ogen voor de eerste Limburgse derby van het seizoen. Scheidsrechter van dienst is Wim Smet. Voor de 35-jarige Antwerpenaar is het de eerste keer dat hij het Limburgs burentreffen in goede banen mag leiden. Opvallend: een dag eerder is hij in het Jan Breydelstadion nog vierde ref in het duel tussen Cercle Brugge en Lokeren.