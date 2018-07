Clement geeft persconferentie... in Luxemburgse garagebox

Geen Europese glamour en nog veel minder glitter in het Luxemburgse Esch-sur-Alzette, waar KRC Genk woensdagavond (18 uur) tegen het plaatselijke Fola een 5-0 voorsprong verdedigt in de tweede voorronde van de Europa League. Coach Philippe Clement en aanvaller Zinho Gano spraken er de Belgische en Luxemburgse pers toe in… een garagebox achter het stadion Emile Mayrisch. De geïmproviseerde perszaal was aangekleed met enkele sjaals en clubvlaggen en volgestouwd met houten tuinbanken.

“Maar het onthaal is hartelijk en alles ligt er netjes bij”, complimenteerde Philippe Clement, die bevestigde dat hij wil roteren in Esch. Welke spelers aan de wedstrijd beginnen, wilde hij nog niet kwijt, de wedstrijdkern komt uit de 23 meegereisde spelers. Naast de geblesseerden Paintsil, Maehle en Ingvartsen bleven ook Screciu (niet wedstrijdfit), Khammas en Brabec in Genk.

De 23 namen: Vukovic, Jackers, Vandevoordt, Seigers, Uronen, Nastic, Dewaest, Lucumi, Aidoo, Heynen, Seck, Berge, Wouters, Malinovskyi, Pozuelo, Piotrowski, Zhegrova, Benson, Ndongala, Trossard, Samatta, Karelis, Gano.