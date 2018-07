Een jong koppel uit Indonesië werd gestraft omdat ze seks hadden voor het huwelijk: een boze menigte goot rioolwater over het koppel. Het incident vond plaats in Langsa, in de provincie Atjeh, een islamitisch gebied waar de wetten van de sharia gelden. Straffen in het openbaar worden ook gegeven na het drinken van alcohol, gokken en bij seks tussen homokoppels.