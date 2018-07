“Club kwam afspraken niet na”

Lommel SK begint vrijdag met een thuiswedstrijd tegen Union aan de competitie in 1B. De Noord-Limburgers rekenen daarbij niet meer op Yassin Gueroui. De 28-jarige middenvelder - die in vier seizoenen 136 officiële wedstrijden voor Lommel speelde - tekende een contract van twee seizoenen bij de Marokkaanse eersteklasser MCO. Maar dat sprookje veranderde intussen al in een nachtmerrie. “Ik heb mijn contract na twee weken alweer laten ontbinden”, aldus Gueroui. Een monoloog.