Model Chrissy Teigen toont “echt” lichaam, drie maanden na haar bevalling

Het Amerikaanse model Chrissy Teigen, dat getrouwd is met muzikant John Legend, beviel bijna drie maanden geleden van haar tweede kindje. In een nieuw filmpje op Twitter heeft de 32-jarige ster getoond hoe haar lichaam er nu uitziet.

In mei beviel model Chrissy Teigen van zoontje Miles, haar tweede kindje via IVF. Nu zijn we ongeveer drie maanden verder en heeft de brunette naar eigen zeggen een “mom bod alert”, waarmee ze letterlijk vertaald “mamalichaamalarm” bedoelt. “Dit is mijn nieuw lichaam”, zegt ze in een filmpje op Twitter waarin ze haar buikje en striemen toont.

Weinig zelfvertrouwen

mom bod alert! pic.twitter.com/Qi0BZvLmhV — christine teigen (@chrissyteigen) 31 juli 2018

In de volgende tweets heeft ze een belangrijke boodschap voor haar miljoenen volgers. “Instagram is gek. Ik vind het helemaal fantastisch dat mensen moordlijven hebben en ze trots tonen. Echt waar! Maar ik weet ook hoe moeilijk het is om ons te herinneren hoe echte lichamen eruitzien als iedereen met een gestroomlijnd lijf pronkt”, schreef ze.

Instagram is crazy. I think it’s awesome people have killer bodies and are proud to show them off (I really do!!) but I know how hard it can be to forget what (for lack of a better word) regular ol’ bodies look like when everyone looks bonkers amazing — christine teigen (@chrissyteigen) 31 juli 2018

“Ik noem dit (het feit dat ze haar eigen lichaam toont, red.) geen teken van zelfvertrouwen. Ik ben er nog niet. Ik ben super onzeker. Maar ik ben gewoon blij als ik hiermee iemand daarbuiten een beetje beter kan laten voelen.”

also I don’t really call this “body confidence” because I’m not quite there yet. I’m still super insecure. I’m just happy that I can make anyone else out there feel better about themselves! — christine teigen (@chrissyteigen) 31 juli 2018

Grote onderbroek

Chrissy Teigen maakt er een goede gewoonte van om af en toe body positive-berichten de wereld in te sturen en aan te tonen dat sterren ook maar gewoon mensen zijn. Net na haar bevalling deelde ze een foto van zichzelf in ziekenhuisonderboek. Ook een foto van haar striemen ging eerder het hele internet rond.