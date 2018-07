Veldrijder Quinten Hermans verrast in Ronde van Wallonië en pakt leiderstrui over van Tim Wellens

Quinten Hermans heeft de vierde en voorlaatste etappe in de Ronde van Wallonië gewonnen. Na 161,4 kilometer van Malmedy naar Herstal was de veldrijder van Telenet Fidea Lions de snelste in de sprint. Tim Wellens weerstond de (vele) aanvallen van Quick Step Floors maar moest alsnog zijn leiderstrui afgeven aan de verrassende Hermans.

Quick Step Floors maakte het Tim Wellens knap lastig in de finale: de leider moest alleen opboksen tegen James Knox, Jhonatan Narvaez en Pieter Serry. De Nederlander Michel Kreder van Aqua Blue Sport profiteerde van die rivaliteit door op vijf kilometer weg te springen. Ook de Noor Odd Christian Eiking van Wanty-Groupe Gobert maakte nog de sprong naar voren maar het peloton rekende de twee weer in.

In de sprint zakte Wellens er begrijpelijk door en zo wordt veldrijder Quinten Hermans na zijn sprintzege en de 10 bonificatiesconden op de streep de nieuwe leider. De Limburger haalde het voor de Fransen Romain Cardis (Direct Energie) en Lorrenzo Manzin (Vital Concept).

Vluchters gegrepen

De vlucht van de dag werd gevormd door negen renners. Onze landgenoten Dries De Bondt (Veranda’s Willems), Kenneth Vanbilsen (Cofidis) en Edward Planckaert (Sport Vlaanderen) kregen het gezelschap van de Nederlanders Lars van der Haar (Telenet Fidea), Sjoerd van Ginneken en Etienne van Empel (beiden Roompot) en de Fransen Simon Sellier (Direct Energie) en Arnaud Courteille (Vital Concept). Hun voorsprong liep maximaal op tot 2:50, maar het peloton hield de vluchters binnen schot. Kevin Van Melsen (Wanty-Groupe Gobert) en Baptiste Planckaert (Katusha) maakten samen met de Luxemburger Tom Wirtgen (AGO-Aqua Service) en de Zwitser Lukas Spengler (WB Veranclassic) nog de sprong naar voren, maar het peloton bleef attent en greep de vluchters terug op 15 km van de aankomst.

“Dit had ik helemaal niet verwacht”

“Deze zege komt helemaal onverwacht voor mij”, opende Hermans na afloop. “Ik ben de eerste om verrast te zijn. Ik voelde de laatste dagen dat ik snel was in de sprints. Woensdag ga ik alles geven om die gele trui te behouden. Dat zal zeker niet makkelijk worden. De Ronde van Wallonië is mijn laatste wegwedstrijd voorlopig. Ik trek vervolgens op stage naar Mallorca om daar het veldritseizoen voor te bereiden. Dat blijft toch mijn favoriete discipline.”

De Ronde van Wallonië eindigt morgen/woensdag in een relatief vlakke slotetappe van 187,5 km tussen Hoei en Borgworm.

La victoire de @Quintenhermans au sprint de la 4e étape #TRW2018 à Herstal devant Laurenzo Manzin et le Français @romaincardis pic.twitter.com/gcEL3DWvrK — TourdeWallonie (@TourdeWallonie) 31 juli 2018

Uitslag:

1. Quinten Hermans

2. Romain Cardis

3. Lorrenzo Manzin

Stand:

1. Quinten Hermans

(later meer)