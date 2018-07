Opnieuw doden door hittegolf in Japan

In Japan is de extreme zommerhitte na een korte pauze teruggekeerd. Dinsdag bezweken opnieuw twee mensen onder de loden hitte. Dat meldde het persbureau Kyodo. In totaal eiste de al meer dan twee weken aanhoudende hittegolf in het land minstens 119 mensenlevens. Bijna 50.000 mensen werden volgens de rampenbestrijdingsdienst wegens een zonnesteek of gelijkaardige aandoeningen in het ziekenhuis behandeld.

In het weekeinde had de wervelstorm Jongdari in het westelijke deel van Japan een korte afkoelingsperiode gebracht. Op 23 juli steeg het kwik in de stad Kumagaya naar 41,1 graden Celsius. Dat was de hoogste ooit in Japan gemeten temperatuur.