Politie neemt dertien honden in beslag in Meeuwen-Gruitrode

Meeuwen-Gruitrode - In Meeuwen-Gruitrode zijn dinsdag dertien verwaarloosde honden aangetroffen in een woning. De dieren werden in beslag genomen door de Politie Carma.

De politie kwam de verwaarloosde honden op het spoor na een melding over blaffende honden en geurhinder in een woning op de Weg naar Zwartberg. Ter plaatse trof men dertien honden aan, die in een erbarmelijke omgeving leefden.

“De dieren waren nog in orde. Maar zowel de woning als de tuin lag vol met uitwerpselen en urine”, meldde woordvoerster Wendy Truyens. Ook waren er geen voederbakken aanwezig en was onvoldoende zuiver drinkwater voorzien. “Hier en daar lagen wel enkele hondenbrokken tussen de keutels in”, aldus Truyens.

Alle honden werden door Politie CARMA in beslag genomen en opgevangen door de vzw Dieren in Nood in Kinrooi. De Inspectiedienst Dierenwelzijn werd op de hoogte gebracht voor verdere opvolging. De eigenaar wordt nog verhoord omtrent de feiten en mag minstens een PV wegens dierenverwaarlozing verwachten.