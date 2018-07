Ex-wielrenner Andreas Kappes overleden na insectenbeet

Voormalig wielrenner Andreas Kappes is in de nacht van maandag op dinsdag overleden. De Duitser, van 1987 tot 2001 actief als profwielrenner, werd 52 jaar.

Kappes was in het begin van zijn carrière vooral actief op de weg: zo reed hij vijf keer de Tour de France uit en won hij etappes in onder meer de Ronde van Italië en Parijs-Nice. Zijn grootste succes op Belgische bodem was zijn zege in de Omloop Het Volk in 1991. Kappes, die in 1997 positief testte op het gebruik van amfetamines, droeg onder meer het shirt van Telekom en Gerolsteiner. Later legde hij zich toe op het baanwielrennen, een van zijn vaste partners was onze landgenoot Etienne De Wilde. Samen wonnen ze negen zesdaagsen, in totaal won Kappes er liefst 24.

Volgens BILD stierf Kappes door een insectenbeet: de angel had een allergische reactie veroorzaakt die leidde tot een hartfalen.

Andreas Kappes werd nadien ook directeur van de Tour de Neuss, die op woensdag wordt verreden. “De schok is extreem groot”, aldus Stephan Hilgers, voorzitter van de wielervereniging in Neuss. “Alle renners zullen een zwarte rouwband dragen.”

Aan de start worden onder meer André Greipel en Rick Zabel verwacht.