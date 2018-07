Modemerk McGregor klaagt Reebok aan

Probleem in de modewereld: McGregor sleept Adidas, het moederbedrijf van Reebok, voor de rechter. Het sportmerk verkoopt kledij als ode aan vechter Conor McGregor en plaatste de familienaam van de man op de stuks. En dat wil het gelijknamige Nederlandse label niet.

Sportmerk Reebok ging drie jaar geleden een samenwerking aan met de Ultimate Fighting Championship (UFC). De Ierse vechter Conor McGregor heeft een contract bij de organisatie en is momenteel razend populair. Daarom bracht het merk een collectie - bestaande uit sportieve T-shirts en hoodies - uit met zijn achternaam ‘McGregor’ erop.

Verwarring mogelijk

Maar dat is nu in het verkeerde keelgat geschoten bij het Nederlandse merk dat met McGregor focust op een klassiekere stijl met hemden, polo’s en geklede broeken. Volgens Remco van Leeuwen, advocaat van de firma, zou er verwarring kunnen ontstaan tussen de stuks. “Het publiek kan denken dat de kledij van Reebok van bij ons komt”, zegt hij in een reactie aan RTL Z, nieuwszender van RTL Nederland.

Het Nederlandse merk maakt er nu een rechtszaak van. Het hoopt dat de sportgigant in Europa geen kledij meer zal mogen verkopen waar de naam McGregor op te lezen is of dat de volledige naam van de vechter wordt gebruikt om verwarring te voorkomen. Volgende week volgt de uitspraak.