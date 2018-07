Politie zoekt “gillende vrouw” en treft vier jonge moeders aan in verloskamer

Een telefoontje bij de politie over een luid gillende vrouw zorgde maandagnacht voor consternatie in het Duitse Aken. De beller dacht aan de schreeuw te horen dat het eerder schreeuwen van pijn was dan van plezier. Dus werd een patrouille op pad gestuurd.

Via de politieradio kon het hoofdbureau de zoektocht volgen. De patrouille vond in de aangegeven straten niets, maar passanten hadden de gillende vrouw ook gehoord. Dan zegt de agent in de auto: “We gaan eens informeren in het ziekenhuis.”

En ja hoor, in de verloskamer lag op dat moment niet een vrouw te bevallen, maar baarden gelijktijdig vier vrouwen hun baby. Samen schreeuwden zij daarbij zo hard dat een omwonende de politie alarmeerde.