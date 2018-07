Tongeren - Zondagnamiddag is een jongetje in de visvijver van het Tongerse stadspark De Motten gesukkeld. Hij werd op het droge gehaald door een vrouw die het zag gebeuren.

Het zou gaan om een autistische jongen die rond 16 uur, in de omgeving van de bootjes, in de vijver is gevallen. Een vrouw is meteen in de vijver gesprongen om de jongen te redden. Hij was erg aangedaan ...