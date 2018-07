Robert Pattinson kust met model Suki Waterhouse

Het ziet ernaar uit dat de Britse acteur Robert Pattinson opnieuw verliefd is. De 32-jarige ster werd afgelopen weekend al kussend gezien in het gezelschap van model en actrice Suki Waterhouse (26). Volgens entertainmentblad People zijn de twee al een tijdje samen.

Robert Pattinson en Suki Waterhouse werden samen gesignaleerd in de Londense straten. Ze lachten en op een bepaald moment kusten ze elkaar vol op de mond. Volgens de geruchten gingen ze samen naar de film, naar ‘Mamma Mia! Here We Go Again’, om precies te zijn.

Suki Waterhouse Foto: ISOPIX

Daarna maakten ze het tot rond 1 uur ’s nachts gezellig met hun tweetjes in SoHo House. Dat is de privéclub waar ook prins Harry en Meghan Markle afspraken toen hun relatie nog heel pril was. Een bron zegt aan E! News dat “de twee hun handen niet van elkaar konden houden”. People schrijft dan weer dat Pattinson en Waterhouse, die je naast haar werk op de Burberry-catwalk kan kennen uit actiefilm ‘Insurgent’, al even een koppel vormen.

De verloving van FKA Twigs en Robert Pattinson sprong af

Kristen Stewart

Slecht nieuws dus voor ‘Twilight’-fans die hoopten dat Robert Pattinson, na zijn afgesprongen verloving met de Britse artieste FKA Twigs van vorig jaar, weer zou samenkomen met actrice Kristen Stewart. Pattinson had van 2009 tot 2013 immers een knipperlichtrelatie met zijn tegenspeelster in de filmreeks en velen zagen in hen het droomkoppel. Suki Waterhouse heeft ook een bekende ex op haar palmares staan. Zij was twee jaar lang de vriendin van Hollywoodster Bradley Cooper en had een relatie met filmproducer Darren Aronofsky .