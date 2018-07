De lingeriewinkels hebben een topmaand achter de rug. De solden in combinatie met een lange warme periode zorgde voor een piek in de verkoop tot 30 procent meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Mode Unie en wordt ons bevestigd door Limburgse lingeriewinkels. Een hittegolf doet meer lingerie verkopen, zoveel is duidelijk.