Genk -

Het is weer drukker op de spoedafdeling van het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk. Afgelopen week, tijdens de hittegolf, was het opvallend rustig en viel er geen sterke stijging te noteren in het aantal spoedgevallen. Die is er nu wel. Het zijn vooral oudere mensen die kampen met uitdrogingsverschijnselen.