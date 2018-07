Deze programma’s mag u op 31 juli niet missen

Vanavond is in ‘Publiek Geheim’ de herhaling te zien van de aflevering over het Rijkskrankzinnigengesticht van Rekem, pionier van de psychiatrie in ons land. ‘Telefacts Zomer’ gaat over de redding van 12 Thaise voetballertjes eerder deze maand uit de grotten van Tham Luang. Op VIER zwaait Indiana Jones met zijn lasso.

Publiek Geheim: het kasteel van Oud-Rekem

In de reeks historische documentaires rond de verborgen geschiedenis achter weinig bekende plekken in België is Sven Speybrouck vanavond in Limburg. In het Nationale ...