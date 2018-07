Na 126 jaar eindelijk cover van een zwarte fotograaf in Vogue, dankzij Beyoncé

Beyoncé zal straks niet alleen te zien zijn op de cover van ‘the september issue’, de belangrijkste Vogue-uitgave van het jaar, maar mocht ook bepalen wie haar zou fotograferen. Het werd een Afro-Amerikaan, en dat is een primeur voor het magazine.

Vogue is een maandelijks magazine, maar er is elk jaar één nummer waar opvallend meer aandacht aan wordt besteed: 'the september issue', waarin het team van hoofdredactrice Anna Wintour de trends voor het komend seizoen uitvoerig belicht. Het verschijnt half augustus, net wanneer we klaar zijn om onze zomerkleding in te ruilen voor een wintergarderobe. Ook adverteerders verkiezen dat nummer, waardoor het met bijna duizend pagina’s steevast het dikste van het jaar is.

Eerder raakte al bekend dat Beyoncé dit jaar op de cover zal staan. Een heruitgave van 2015, toen ze ook al de meest begeerde voorpagina van het jaar mocht sieren. Anders dan toen had de zangeres nu ook iets te zeggen over hoe ze in het magazine zal verschijnen. Volgens Huffington Post had niet Wintour, maar Beyoncé zelf het laatste woord over welke foto’s werden gekozen en welke ondertitels werden gebruikt.

Primeur

Daarnaast heeft Beyoncé ook afgedwongen dat ze zelf mocht kiezen wie haar zou fotograferen. Dat werd geen bekende modefotograaf zoals Juergen Teller of Mario Testino, maar de 23-jarige Tyler Mitchell. Die keuze is ook een primeur voor het magazine: voor het eerst in de 126-jarige geschiedenis van Vogue zal de cover het werk zijn van een Afro-Amerikaanse fotograaf. Mitchell werkte al samen met Marc Jacobs, Givenchy en Solange, de zus van Beyoncé. Opvallend: een interview met Beyoncé moeten Vogue-lezers naar verluidt niet verwachten.

Dat Wintour akkoord ging met de eisen van Beyoncé, voedt volgens Huffington Post de geruchten dat het weleens haar laatste septembernummer zou kunnen zijn, maar uitgever Condé Nast heeft al meermaals benadrukt dat een mogelijk vertrek van Wintour niet aan de orde is.