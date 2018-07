Jonge graffitikunstenaar uit Hasselt maakt senioren gelukkig

Hasselt - Je zou kunnen denken dat graffiti en oude mensen niet zo goed samengaan, maar daar dachten ze in Ham anders over. Voor het opsmukken van serviceflats "De Waterjuffer” deden ze beroep op een jonge twintiger uit Hasselt en de bewoners zijn er heel gelukkig mee.

Graffiti-artiest “Aces” of Billie Broekmans uit Runkst werd gevraagd om een ontwerp te maken voor een muur van maar liefst 19m x 4m.

Omdat deze gespecialiseerd is in het spuiten van portretten maakte hij een ontwerp van een oude man (een piloot) en een kind dat in een bos met een vliegtuigje speelt.

Daardoor krijgt de muur een symbolische waarde, de oude man kijkt dromerig naar het kind dat ongedwongen met zijn vliegtuigje speelt.

Om dit werk tot een goed einde te brengen werd er een heuse hoogtewerker ingeschakeld en was de artiest een hele week aan het werk.

Het resultaat is een prachtige muur met heel veel detail, in het bos zitten niet minder dan 30 dieren verborgen.

Bij navraag zijn bewoners die op de muur uitkijken er heel gelukkig mee en kijken ze met een dromerige blik het bos in.