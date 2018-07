Op vakantie geweest? Dan zet je je kraan beter een minuut open

Wie zoals vele duizenden landgenoten tijdens de zomer op vakantie gaat, doet er goed aan om bij thuiskomst niet meteen water van de kraan te drinken. In Nederland is een campagne gestart om daarvoor te waarschuwen en AquaFlanders ondersteunt de oproep.

Het grote probleem is dat er zich in stilstaand water, zeker als het warm weer is, bacteriële ontwikkelingen kunnen voordoen. Daardoor zal het water minder fris smaken, maar het kan ook nare gevolgen hebben voor de persoon die het drinkt.

“Daarom raden we aan om de kraan zeker een minuut te laten lopen als je één of meerdere weken met vakantie geweest bent”, zegt Carl Heyrman, algemeen directeur van AquaFlanders. “Dat water kan je wel opvangen en voor andere zaken gebruiken, bijvoorbeeld om bloemen te besproeien. Maar ervan drinken is geen goed idee.” Water koken is ook een goede oplossing, voegt Heyrman er aan toe.