Wat een vliegtuig! Interieur van luxueus luchtschip voorgesteld

Het vernieuwde interieur van de Airlander 10 is aan het grote publiek voorgesteld. Aan het luchtschip wordt al enkele jaren gebouwd, maar nu zijn er voor het eerst beelden vrijgegeven van hoe het er vanbinnen zal gaan uitzien. En dat is behoorlijk luxueus met onder meer een doorzichtige romp waardoor je een panoramisch zicht hebt op wat zich onder je afspeelt.

Gewone vliegtuigen worden al eens geassocieerd met beperkte beenruimte en vechten over wie aan het raampje mag zitten, maar bij de Airlander 10 van de Britse firma Hybrid Air Vehicles zal dat in elk geval niet van toepassing zijn. Het gaat om een luchtschip of zeppelin waarmee je door de wolken kunt cruisen en werd afgewerkt met een lounge, een bar en een glazen vloer. Reizen in stijl, noemen ze dat.

Er was eerder al bekendgemaakt dat aan het 91 meter lange 'vliegtuig' werd gewerkt, maar nu heeft Design Q voor het eerst beelden vrijgegeven van hoe de cabine er uitziet. Aan boord is er onder meer ook nog plaats voor privéslaapkamers en een ruimte waar gastronomisch gedineerd kan worden. De Airlander 10 biedt ruimte aan 19 passagiers en een vijfkoppige crew.

Stevig prijskaartje

Alleen zijn er enkele kleine nadelen aan verbonden. Zo vliegt de zeppelin met 150 kilometer per uur een stuk trager dan een gewoon vliegtuig en kan het tot wel drie dagen duren voor je je bestemming hebt bereikt. Bovendien wordt ook verwacht dat een vlucht een stevige duit zal kosten. Wanneer het luchtschip in gebruik genomen zal worden, is nog niet bekend. Eerst moet het 200 incidentloze testvluchten doorstaan.