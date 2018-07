Nederlandse die gewond raakte bij aanslag Tadzjikistan vlucht uit ziekenhuis

De Nederlandse vrouw die zondag gewond raakte bij een aanslag in Tadzjikistan, is uit het ziekenhuis gevlucht en heeft onderdak gevonden in een safehouse. Dat meldt NRC dinsdag. Een medewerker van de Duitse ambassade heeft dat tegenover de Nederlandse krant bevestigd.

Een Duitse diplomaat heeft haar geholpen bij het verlaten van het ziekenhuis in Doesjanbe. Nederland heeft geen eigen ambassade in de Centraal-Aziatische republiek. Het vertrek uit het ziekenhuis gebeurde op verzoek van de Nederlandse vrouw zelf. “Ze was niet ernstig fysiek gewond en wilde naar een rustige en veilige plaats gebracht worden”, zei de diplomaat.

De vrouw, Kim Postma, raakte zondag gewond bij een aanslag op een groep westerse fietsers in Tadzjikistan. Vier fietsers werden daarbij gedood, onder wie haar partner, de 56-jarige Amsterdammer René Wokke.

ISIS eiste de aanslag maandag op. Het stel was op fietsvakantie.