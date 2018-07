“Vlaanderen nog altijd op shortlist voor Europese Tesla-fabriek”

Vlaanderen is nog altijd in de running als locatie voor de eerste grote Tesla-fabriek in Europa. Dat zegt Claire Tillekaerts van exportagentschap Flanders Investment and Trade. “We wachten de door Tesla eerder aangekondigde aanbesteding voor de selectie van een site af, en op basis van de elementen uit die aanbesteding zal Vlaanderen haar sterke troeven als investeringslocatie benadrukken.”

De Amerikaanse autobouwer Tesla staat op het punt onderhandelingen te beginnen met de Duitse en Nederlandse autoriteiten over de bouw van een eerste grote fabriek in Europa, schrijft The Wall Street Journal dinsdag. Tesla-baas Elon Musk wil een zogenaamde ‘gigafabriek’ voor de productie van elektrische wagens en accu’s neerpoten in Europa en is al een tijdje op zoek naar een geschikte locatie. De beslissing zou voor eind dit jaar zijn.

Ook Vlaanderen is nog in de running, bevestigt FIT-topvrouw Claire Tillekaerts. Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) kondigde in februari vorig jaar nog aan dat Vlaanderen “later dat jaar” een aanbesteding van Tesla kon verwachten, en die wordt nog afgewacht. “Vlaanderen staat nog steeds op de shortlist van Tesla als mogelijke locatie voor een Europese gigafactory. We wachten de door Tesla eerder aangekondigde aanbesteding voor de selectie van een site af. Op basis van de elementen uit die aanbesteding zal Vlaanderen haar sterkte troeven als investeringslocatie benadrukken”, zegt Tillekaerts.

China en Europa

De Amerikaanse autobouwer stelt de wagens nu nog bijna allemaal samen in Fremont, in de Amerikaanse staat Californië. De accu’s worden in Nevada geproduceerd. Tesla-baas Elon Musk wil de internationale expansie van het bedrijf versnellen met nieuwe fabrieken in China en Europa, wereldwijd de twee grootste afnemers van elektrische wagens.