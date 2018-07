RTBF: “Witsel heeft medische testen afgelegd bij Dortmund”

Volgens de RTBF heeft Axel Witsel maandag zijn medische testen afgelegd bij Borussia Dortmund. De Rode Duivel zou zo alweer een stap dichter staan bij een transfer naar de Duitse topclub.

De enige hinderpaal die een transfer nog in de weg kan staan is dat ­zijn Chinese club Tianjin Quanjian de afkoopclausule van 20 miljoen euro in zijn contract betwist en hem niet zomaar wil laten gaan. Witsel wordt door zijn Tianjin over enkele dagen op het trainingsveld in China verwacht, maar blijft voorlopig in België om zijn transfer af te dwingen.

Na zes titels van ­Bayern op rij wil Dortmund die hegemonie doorbreken met ervaren ­pionnen. Duitse analisten zijn na vijf jaar in Rusland en anderhalf jaar in China sceptisch of Witsel ­wekelijks het hoge niveau van de Bundesliga zal aankunnen, maar zijn toekomstige werkgever denkt dat hij fysieke power en leiderschap op het middenveld zal brengen. De Borussen beschikken weliswaar over veel centrale middenvelders, maar ze zijn vrijwel allemaal offensief ingesteld. Alleen Julian Weigl heeft een controlerende rol, maar hij sukkelt met de adductoren en is nog maar 22. Andere middenvelders als Nuri Sahin en ­Sebastian ­Rode mogen weg.

Voor onze Gouden Schoen van 2009 zou Dortmund ook een beetje een terugkeer naar huis betekenen. Luik ligt maar op enkele uren rijden en na omzwervingen in Portugal (bij Benfica), in Rusland en in China wil hij zijn vrouw ­Rafaela en dochtertjes Maï-Li (3) en Evy (1) een meer vertrouwde omgeving bieden.