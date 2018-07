Verdrietig net na het vrijen? Je bent niet alleen (ook mannen zijn het soms)

Is het je ook al overkomen dat je jezelf net na het vrijen een beetje minder voelt op emotioneel vlak? Het fenomeen heet postcoïtale dysforie (PCD) en heeft alles te maken met onze hormonen. Nieuw onderzoek, gepubliceerd in het vakblad Journal of Sex & Marital Therapy, wijst uit dat ook mannen er last van kunnen ondervinden.

Voor alle duidelijkheid: als je na een seksueel hoogtepunt plots een traan over je wangen voelt rollen, betekent het niet per se dat er iets mis is met je relatie. Na een vrijpartij nemen bepaalde hormoonniveaus een duik, wat kan bijdragen aan gevoelens van verdriet. Dit fenomeen werd tot voor kort vooral bij vrouwen vastgesteld, maar wetenschappers aan de Queensland University of Technology hebben nu ontdekt dat ook mannen een dipje kunnen hebben na een vrijpartij.

Leeg vanbinnen

Ze analyseerden het seksleven van 1.208 mannen uit Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Australië en Nieuw-Zeeland. Daaruit blijkt dat 41 procent van hen in de maand voor het onderzoek startte verdrietige gevoelens had ervaren, net na het vrijen. Zo’n 4 procent gaf toe regelmatig PCD te ervaren. Het fenomeen uitte zich op verschillende manieren. Sommige mannen wilden niet meer aangeraakt worden, anderen wilden vooral alleen zijn, weggaan of voelden zich ontevreden, onrustig of leeg vanbinnen.

Een mysterie

Coauteur van de studie Robert Schweitzer zegt dat deze resultaten wijzen op de onontgonnen complexiteit wat betreft de mannelijke seksuele ervaring. “De eerste drie fasen van de seksueel contact bij mensen - opwinding, plateau en het orgasme - zijn tot nu toe de focus geweest van de meeste onderzoeken”, klinkt het. “De ervaring van het gevoel erna blijft een mysterie en wordt slecht begrepen.”

Negatieve impact

Hoewel PCD geen gevolg is van een ontwrichte relatie, kan het fenomeen er wel een negatieve impact op hebben. “Het kan de algehele tevredenheid van koppels doen dalen aangezien praten, zoenen en knuffelen na het vrijen gevoelens van intimiteit stimuleren tussen twee mensen”, aldus Maczkowiack. “Als dat niet gebeurt, kan het zowel het individu als de partner verontrusten en relationele conflicten aanwakkeren.” Meer onderzoek is nodig om duidelijk te maken wat er precies in een mensenlichaam gebeurd na het vrijen.