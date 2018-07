Pasar Heusden fietst naar C-Mine

Heusden-Zolder - Een mooie fietstocht van Heusden-centrum naar Genk en terug.

Op een zonnige dag fietsen is altijd fijn, en nog meer in groep. Daarom plant de Pasar afdeling van Heusden-Zolder elk jaar een leuke fietstocht voor zijn enthousiaste achterban.

Dit jaar ging de 65km lange tocht vanuit Heusden centrum over meestal autovrije en autoluwe wegen richting C-Mine, waar de innerlijke mens kon aangesterkt worden. Daarna opnieuw op de fiets en via Winterslag, het natuurreservaat De Maten en een schampschot langs Bokrijk tot de voormalige abdij van Herkenrode om even terug op adem te komen. Tijdens het laatste deel tot thuiskomst kwam het Albertkanaal prominent in beeld. Even toch nog pech onderweg voor enkele fietsers, maar al bij al kon elke deelnemer op een geslaagde dag terugblikken.