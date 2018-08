Vegetarische hotdog van Ikea nu ook in ons land verkrijgbaar

Goed nieuws voor de vegetariërs die na het shoppen in Ikea nog een klein hongertje hebben: de hotdog is vanaf nu ook in een vegetarische versie beschikbaar.

De hotdog is wereldwijd in elk filiaal van Ikea te verkrijgen, maar vegetariërs bleven al die tijd op hun honger zitten. Tot nu, want na een vegetarische variant van de Zweedse balletjes, is er nu ook een vegetarische hotdog verkrijgbaar. Hij wordt geserveerd met pittige mosterd en rode kool als toppings. Het recept werd op basis van de vegetarische balletjes ontwikkeld, maar aangepast. Er zitten 13 plantaardige ingrediënten in verwerkt waaronder boerenkool, ajuin, linzen en selder.

"Met de nieuwe veggie hotdog kunnen we klanten die op zoek zijn naar een snelle, lekkere hap inspireren en in staat stellen om te kiezen voor een duurzamere optie op basis van plantaardige producten tegen een betaalbare prijs", zegt Michael La Cour, Managing Director bij IKEA Food Services AB.

De nieuwe hotdog is vanaf 1 augustus verkrijgbaar en zal 0,70 cent kosten.