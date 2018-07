Nieuwe coach voor Elise Mertens: “Beter worden tegen speelsters uit de top 10”

Elise Mertens heeft een nieuwe coach. Mertens verbrak eerder dit jaar de samenwerking met haar vriend en toenmalige coach Robbe Ceyssens om in zee te gaan met Rick Vleeshouvers. Na enkele maanden komt er nu dus ook aan die samenwerking een einde. Mertens traint vanaf nu met de Duitser Dieter Kindlmann. “We zijn vorige week beginnen samenwerken”, vertelt Mertens aan WTA. “Het voelt erg spannend want Dieter heeft veel ervaring en ik ben ervan overtuigd dat hij een fantastische coach is. We begrijpen elkaar alvast perfect”

“Samen hebben we al aan enkele kleine zaken gesleuteld, maar ik zie het grotere plaatje. Ik hou er niet van om ranking gewijs doelen te stellen, maar ik zou wel graag beter worden tegen speelsters uit de top 10 en verder raken in de grote toernooien.” Deze week is Mertens actief op het WTA Premier-toernooi van San Jose in Californië (Verenigde Staten). Het is het eerste toernooi met Kindlmann. Kindlmann is een 36-jarige ex-proftennisser uit Duitsland die in 2004 de 130e positie op de wereldranglijst bekleedde, zijn hoogste notering ooit. Veel potten brak hij niet als speler, zijn beste prestatie op een Grand Slam was de tweede ronde van Roland Garros in 2006.

Bekendheid verwierf hij als hitting partner van Maria Sharapova en als coach van Anastasia Pavlyuchenkova, Laura Robson en recent nog Madison Keys, met wie hij vorig jaar de finale van de US Open bereikte.