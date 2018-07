Kiewit Heide feest met een buurtbarbecue

Kiewit & Kiewit-Heide

Hasselt - De bewoners van Kiewit Heide troffen elkaar opnieuw op het Schutterspleintje op zondag 29 juli. Ditmaal voor de jaarlijkse barbecue. Al van in de vroege namiddag beleefden de buren leuke momenten.

Voor de kinderen stonden de paardenkoetsen klaar voor een ritje door de wijk. Anderen lieten zich een mooie snoet schminken of leefden zich uit in het speeltuintje of op het springkasteel. Voor de - overigens prima verzorgde - barbecue schoven bijna 200 Kiewittenaren aan. Het is opvallend hoeveel jonge gezinnen, met en nog zonder kinderen, zich hebben gevestigd in de wijk en hoe graag ze deelnemen aan wijkorganisaties.

Tijdens en vooral na de barbecue nam de coverband Star Flavour het touw in handen. Vooral leadsinger Laura viel daarbij op. Een goeie stem in een ambiancebeestje, zoveel is zeker. De warmte, de sfeer en de muziek zorgden ervoor dat de Kiewitse traditie van stevig bierverbruik in ere werd gehouden.