Enige beklaagde van dodelijke bomaanslag in Duitsland na 18 jaar vrijgesproken

De enige beklaagde in het proces over een bomaanslag in Duitsland van 18 jaar geleden is dinsdag door de bevoegde rechtbank van Düsseldorf in de deelstaat Noordrijn-Westfalen vrijgesproken.

Foto: AFP

Bij de aanslag van 27 juli 2000 op het treinstation Wehrhahn in Düsseldorf raakten tien uit een groep van twaalf overwegend joodse immigranten uit landen van de voormalige Sovjetunie gewond. Enkelen van hen liepen levensgevaarlijke verwondingen op. Een vijf maanden zwangere Oekraïense vrouw verloor haar kind, toen ze getroffen werd door metaalsplinters.

De nu 52-jarige beklaagde met contacten in de neonazistische scène van Düsseldorf, ex-militair Ralf Spies, was al onmiddellijk na de aanslag in verdenking gesteld. Bewijzen tegen hem konden niet hard gemaakt worden. Pas toen een gevangene verklaarde dat Spies hem had verteld verantwoordelijk te zijn voor de aanslag, werd het onderzoek hervat, maar bewijzen werden niet gevonden.

Op het proces hadden verschillende getuigen hun vroegere verklaringen ingetrokken of gerelativeerd. Het was hen meer te doen om strafvermindering of een beloning, stelde de verdediging. De ex-militair is een “praatjesmaker en kletskous”, maar zeker geen uiterst gevaarlijke rechtse extremist met sociopathische trekjes, zoals de aanklager beweerde, luidde het.

Spies werd in twaalf gevallen beschuldigd van poging tot moord uit rassenhaat. De aanklager had levenslang geëist wegens twaalfvoudige poging tot moord uit xenofobe motieven. De verdediging eiste de vrijspraak. Het werd dat laatste.