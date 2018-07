Karlie Kloss bekeert zich tot jodendom voor haar huwelijk

Karlie Kloss gaat trouwen met Josh Kushner en heeft zich in de aanloop naar hun huwelijk blijkbaar bekeerd tot het jodendom, het geloof van haar man in spe. Dat meldt The New York Post.

Karlie Kloss maakte vorige week via Instagram bekend dat ze gaat trouwen met Josh Kushner. Het topmodel en de zakenman zijn al zes jaar een koppel en naar verluidt heeft Kloss de afgelopen maanden les gevolgd om zich tot het Orthodoxe jodendom te bekeren. In juni zou ze die cursus hebben afgerond en tot haar nieuwe geloofsgemeenschap zijn toegetreden.

Daarmee volgt ze het voorbeeld van Ivanka Trump, die getrouwd is met Jared, de broer van Josh, en zich ook tot het jodendom bekeerde voor haar huwelijk in 2009. "Zij zijn het eerste koshere koppel in het Witte Huis. Ivanka heeft aan iedereen bewezen dat haar bekereing een transformatie in haar leven heeft teweeggebracht. Ze is een rolmodel", zegt rabbijn Shmuley Boteach in een interview met The New York Post.