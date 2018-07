Topzwemmer Pieter Timmers is met spoed opgenomen in ziekenhuis en mist EK

Pieter Timmers is maandagavond met spoed opgenomen in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen met een hersenvliesontsteking. Normaal gezien zou Timmers dinsdagochtend topfit en als medaillekandidaat vertrekken naar het EK zwemmen langebaan in Glasgow, dat komende vrijdag van start gaat.

“Momenteel ziet het ernaar uit dat het om een virale meningitis gaat en is Pieter onder observatie en in behandeling in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen”, meldt zijn vrouw Elle De Leeuw.

“De komende dagen staan nog enkele tests en veel rust op het programma. Hoe de dagen daarna eruit zullen zien, weten we op dit moment nog niet. We focussen nu op zijn herstel. Van zodra er meer duidelijkheid is, horen jullie het.”

Pieter Timmers, olympisch vicekampioen op 100m vrije slag van Rio 2016, werd zaterdag nog Belgisch kampioen op die 100 meter vrije slag. Ondanks een verschoven wervel die hem de voorbije weken wat lichamelijke last bezorgde, leefde hij met een goed gevoel toe naar het EK zwemmen in Glasgow dat vrijdag begint. Het lijkt onmogelijk dat Timmers daar nog aan de start zal staan. Timmers was de belangrijkste Belgische medaillekandidaat in Glasgow.