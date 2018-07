Wat er gebeurt wanneer een mama een grote fan (3) van Nutella even alleen achterlaat

Je hebt fans van Nutella, en dan heb je deze driejarige jongen. Hij is zo’n grote liefhebber dat zijn mama hem geen twintig minuten alleen kon laten met de pot choco. Want zoontje Harrison Bird liet zich helemaal gaan en dat leverde hilarische foto’s op.

LEES OOK. Vergeet een gewone boterham: Nutella-expert Dimitri eet wekelijks drie potten en geeft je zijn eigen recepten

Foto: ISOPIX

Clare Fallon (32) was heel even haar haren gaan drogen in de badkamer boven, toen ze haar zoon Harrison voor iets langer dan een kwartier beneden liet spelen. Maar toen ze opnieuw beneden kwam, kreeg ze een stevige verrassing voorgeschoteld: de driejarige jongen had de pot Nutella gevonden… en die volledig over zijn lichaam uitgesmeerd.

“Ik was zo geschrokken dat hij dat had klaargespeeld, maar ik kwam al snel bij mijn positieven. Ik heb hem snel opgepakt en in bad gezet. Het duurde bijna tien minuten voordat hij weer helemaal schoon was”, aldus zijn mama, die nadien een professionele schoonmaakploeg moest inroepen om alles schoon te krijgen. “Toen was ik boos, maar nu kan ik echt lachen met de foto’s. Die zijn toch écht hilarisch, hé!”

En de pot Nutella? “Die staat vanaf nu één schap hoger”, lacht de mama.