Opdrachtgever van aanslag op fietstoeristen in Tadzjikistan “is lid van verboden oppositiepartij”

De moord op vier westerse fietstoeristen in Tadzjikistan is bevolen door een lid van een oppositiepartij die verboden is in het Centraal-Aziatische land. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken dinsdag laten weten. De groep die de fietstoeristen aanviel, “handelde op bevel” van Nossirkhoudjy Abajdov, lid van de zogenaamde Islamitische Wederopstandingspartij van Tadzjikistan.

Tot 2015 was de partij de enige legale islamitische partij. In augustus van dat jaar eiste de regering van Tadzjikistan dat de partij zou stoppen met de “illegale activiteiten”. De partij werd als terroristische organisatie aangemerkt.

Foto: AFP

De aanslag zondag vond plaats in de regio Danghara in het zuidwesten van Tadzjikistan, ongeveer honderd kilometer ten zuiden van de hoofdstad Doesjanbe. Een groep fietstoeristen werd aangereden door een auto. Daarbij vielen vier doden: twee Amerikanen, een Zwitser, en een 56-jarige Nederlander. Een Nederlandse vrouw (58) raakte gewond.

Volledig in shock

Terreurgroep Islamitische Staat (IS) heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist via zijn propagandakanaal Amaq. Het relaas van de Vlaamse wielertoerist Nicolas Moerman lijkt de theorie van kwaad opzet te ondersteunen: de Gentenaar vertelde maandag aan VRT NWS hoe hij net een lift had gekregen van een vrachtwagenchauffeur naar de hoofdstad, toen ze aan de kant van de weg fietsers zagen die teken deden dat ze moesten stoppen.

Moerman: “We zijn onmiddellijk gestopt, uitgestapt, en hebben gevraagd wat er aan de hand was. Er lagen verschillende fietsers op de grond, een aantal was ook volledig in shock.” Daarop probeerde de Gentenaar te helpen door op de slachtoffers in te praten. “Ik heb gevraagd wat er gebeurd was en het eerste wat iemand zei, was dat ze aangereden waren door een auto, en dat er mensen waren uitgestapt die hen met messen begonnen neer te steken”.

Tadzjikistan was “veilige route”

Eén van de vier slachtoffers is de Nederlander René Wokke (56), een ervaren reiziger die al meer dan 130 landen had gezien. Zijn vriendin Kim Postma (58) ligt nog steeds gewond in het ziekenhuis.

“Dat ze nu een ongeluk meemaken in Tadzjikistan is wrang”, vertelt zijn broer Erik Wokke in de Nederlandse krant De Telegraaf. “Dat land had juist de ‘veilige route’ moeten zijn naar doelwit Iran. Na hun vertrek in Bangkok fietsten ze eerst door China, maar daar ondervonden ze zoveel problemen met de politie dat ze het land min of meer uitvluchtten naar Tadzjikistan. En Afghanistan wilden ze al helemaal ontwijken, wegens te gevaarlijk.”

De twee Amerikanen en de Zwitser die ook omkwamen, kenden Wokke en Postma naar verluidt niet. “Ze hadden die fietsers onderweg ontmoet en fietsten samen verder”, aldus broer Erik.