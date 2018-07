Kobe Ilsen: “Voor een BV-versie van Blind Getrouwd mogen ze me bellen”

Als er ooit een versie van ‘Blind Getrouwd’ komt met bekende Vlamingen, dan is Kobe Ilsen van de partij. De Vlaamse presentator is er helemaal klaar voor om door wetenschappelijke experten de liefde van zijn leven te vinden. Dat vertelt het 36-jarige televisiegezicht zelf tijdens een interview met Story.

Ze noemen hem een ideale schoonzoon, een vrouwenverslinder, een uitgaander, een homo, een eeuwige vrijgezel, maar volgens zijn mama is het duidelijk: Kobe Ilsen is vooral klaar voor een lief. En daar heeft ze veel voor over. “Ze heeft al gezegd dat ze me wil inschrijven voor ‘Blind Getrouwd’, maar dat mag niet van de VRT. Anders met veel plezier”, aldus Kobe Ilsen. “Op basis van de wetenschap gekoppeld worden: dat lijkt me interessant. Als er ooit een BV-versie komt, dan mogen ze me bellen.”

‘Blind Getrouwd’ heeft al heel wat succesvolle koppels voortgebracht. Nuria en Stijn uit seizoen één zijn gelukkig getrouwd en mochten in maart hun eerste kindje verwelkomen. Evelien en Nicolas uit seizoen twee zijn in blijde verwachting, terwijl ook Nick en Veerle nog samen zijn. Ook uit seizoen drie zijn nog steeds twee koppels bij elkaar: Toon en Frie, en tot grote verbazing en blijheid van het publiek ook Lieve en Aljosja.