Fan stalkt acteur uit ‘De Buurtpolitie’: “Was ik maar nooit op die uitnodiging ingegaan”

Een geobsedeerde fan maakt het leven van een acteur uit ‘De Buurtpolitie’ zuur. Dat zei Souliman De Croock (33), beter bekend als Aziz, zelf tijdens een interview met ‘Dag Allemaal’. “Omdat ik niet elke week kan vrijmaken voor die ‘fan’, verspreidt hij de meest grove leugens over mij”, aldus de acteur. “Ik ben het slachtoffer van het succes van ‘De Buurtpolitie’.”

“Kijk, dit is eigenlijk al heel lang bezig. ’t Gaat om een man die het niet kan verkroppen dat ik m’n leven toch een beetje ben beginnen afschermen”, verklaart De Croock in Dag Allemaal, die na zijn contract bij de populaire reeks wat meer privacy zocht. Maar dat werd hem door één geobsedeerde fan niet in dank afgenomen.

“Ik was hem al eens tegen het lijf gelopen hier in de buurt, en had er een babbel mee. Geen probleem, natuurlijk. Maar op één of andere manier had hij ook m’n telefoonnummer te pakken gekregen”, vertelt De Croock. “Hij nodigde me uit om eens te gaan eten, met zijn kindjes erbij. Was ik maar nooit op die uitnodiging ingegaan. Hij bleef me maar lastigvallen en ging ervan uit dat na die avond élke week wel tijd voor hem zou maken.”

Toen de acteur weigerde, begon de man allerlei verhalen te verspreiden, die De Croock ten stelligste ontkent. Met zijn zwangere vriendin woont hij nog gelukkig samen, hij heeft geen honderden euro’s uit een kassa gestolen en hij is nog nooit in aanraking gekomen met het gerecht, reageert hij zelf. De Croock heeft dan ook een klacht ingediend tegen stalking.