Fans razend over filmpje van 'anorectische' Kim Kardashian: "Om van te kotsen"

Kim Kardashian heeft op Instagram een reeks verhalen gedeeld waarin zij, Kendall en Khloé elkaar de hele tijd complimenten geven over hoe mager ze er wel niet uitzien. Op een gegeven moment zegt Kendall zelfs tegen Kim dat ze zeker niet eet. Die lijkt vervolgens door het dolle heen te zijn met die opmerking. Heel wat fans van de zussen zagen het echter met groeiende verbazing en afgrijzen aan.

Kendall Jenner en Khloé en Kim Kardashian waren aanwezig op een pokerevent voor het goede doel toen ze achter de schermen over elkaars uiterlijk begonnen te praten. Kim filmde het allemaal en zwierde het op Instagram. Op een gegeven moment kijkt Kendall naar Kim en zegt ze: "Ik maak me echt zorgen over jou, ik denk dat je niet eet." Waarop Kim vervolgens veinst dat ze geshockeerd is door die uitspraak en eindigt met "Oh my god, bedankt!".

"Zo mager als mijn pinkje"

De zussen gaan vervolgens nog een tijdje door met elkaar mager te noemen. Zo vergelijkt Kendall Kim met haar kleine handtas. En ook Khloé doet haar duit in het zakje: "Ik heb nog nooit een mens er zo goed weten uitzien. Ik kan letterlijk door je kijken", klinkt het. Kim lijkt dat te bevestigen. "Ik weeg maar 53 kilo meer en als ik mijn extensions er uitneem dan wordt het nog minder."

"Jouw extensions, je borsten en je kont, alles is zwaar, maar dat komt omdat je rondingen hebt. Maar hier ben je anorectisch", zegt Khloé naar haar taille wijzend. "Haar armen zijn ook zo dun, zo mager als mijn pinkje." En dat allemaal terwijl Kim staat te glunderen en lachen.

Kim Kardashian is facing backlash for her joyful reaction to being called ‘So Skinny’ and 'Anorexic’: “I'm 119 Lbs.” pic.twitter.com/xCAt1zXBhU — Pop Crave (@PopCrave) 30 juli 2018

"Dit doe je niet"

Hoewel de zussen het duidelijk naar hun zin hebben, vinden heel wat van hun volgers de beelden tenenkrullend en verwerpelijk. "Dat Kim stoeft over hoe mager ze wel is doet me kotsen", klinkt het onder meer. "Dit is zo fout. Promoten dat je niet eet? Dat doe je niet op sociale media. Zo zou je mensen kunnen aanzetten tot anorexia."

kim kardashian's instagram story of her bragging about how skinny she is makes me wanna vom — milly (@_millymae) 30 juli 2018

Kendal: “No, like I’m concerned I don’t think you’re eating”

Kim: “whAAAT?”

Kendal: “like you look so skinny!”

Kim: “oh my god thank you!!!!”@KimKardashian what kind of bullshit message does this send out to your mainly young and female audience, especially after the lolly ad. — elspeth (@ElspethOakley) 29 juli 2018