Dit jaar al 115 vluchtelingen betrapt die op reis trokken naar land waarvan ze zijn weggevlucht

115 vluchtelingen werden in de eerste helft van dit jaar betrapt toen ze op reis gingen naar hun land van herkomst. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Vluchtelingen die daarop betrapt worden, riskeren hun verblijfsvergunning voor ons land te verliezen.

Erkende vluchtelingen krijgen voor ons land verblijfspapieren omdat ze in hun land van herkomst gevaar lopen. Toch zijn er vluchtelingen die terugkeren naar eigen land. En dat zijn er niet weinig, zo blijkt uit cijfers van de eerste zes maanden van dit jaar. In die periode trokken al zeker 115 vluchtelingen naar hun land van herkomst. Dat is een verdubbeling in vergelijking met 2016 (56), en is bijna evenveel als het aantal vluchtelingen (134) dat hierop betrapt werd in 2017.

“Als we de voorlopige cijfers extrapoleren, komen we dit jaar uit op een 250-tal dossiers”, klinkt het op het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). “Ten opzichte van 2016 zou dat een verviervoudiging zijn.”

Dat er meer vluchtelingen betrapt worden, wil niet persé zeggen dat er ook meer vluchtelingen zijn die hieraan wagen. Wel heeft het onder andere ook te maken met een betere samenwerking met andere Europese lidstaten. Veel vluchtelingen vertrekken namelijk via luchthavens in het buitenland om op die manier onder de radar te blijven. Maar onder andere met Nederland en Duitsland heeft ons land al samenwerkingsakkoorden, waardoor dus meer vluchtelingen kunnen betrapt worden.

Vluchtelingen die erop betrapt worden op reis te gaan naar het land van herkomst vanwaar ze zijn weggevlucht, riskeren om hun verblijfsvergunning voor België te verliezen.

Sinds 2016 speelden 103 vluchtelingen op die manier hun verblijfspapieren voor ons land kwijt.