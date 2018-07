Margot Robbie is het gezicht van de eerste Coco Neige-collectie van Chanel

Terwijl het nog puffen en zweten is in bijna heel Europa, heeft Karl Lagerfeld zijn eerste Coco Neige-collectie voorgesteld. Het nieuwe sublabel met skikleding is vanaf nu beschikbaar en niemand minder dan actrice Margot Robbie is het gezicht van de eerste campagne.

In maart kondigde Karl Lagerfeld aan dat hij twee nieuwe capsulecollecties zou lanceren: Coco Beach en Coco Neige. Die eerste was vanaf juni al beschikbaar en geschikt voor het strand, die tweede is nu pas gelanceerd met oog op het winterseizoen. Niet dat Chanel nog geen skispullen zoals ski's en snowboards verkocht, maar met Coco Neige gaat het nog een stapje verder en lanceert het ook donsjassen, skibroeken, laarzen, wanten, broches en tassen. Allemaal uitgevoerd in luxematerialen en met het Chanel-logo groot uitgespeeld.

De campagne van de eerste Coco Neige-collectie werd door Karl Lagerfeld zelf gefotografeerd en als uithangbord werd gekozen voor de Australische actrice Margot Robbie. "Deze shoot was een van de beste ervaringen uit mijn carrière. De energie en de sfeer op de set waren fantastisch", vertelt ze daarover in een interview met WWD.

Coco Neige is te koop in de Chanel-boetieks en in ski-oord Courchevel waar het tijdens de wintermaanden een pop-up opent.