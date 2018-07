De wedstrijd tussen THES en Beerschot-Wilrijk werd na 56’ stilgelegd na een zware enkelblessure van invaller Michael Caubergs.

In de eerste helft had Beerschot balbezit, maar waren de eerste kansen voor de thuisploeg. Vanhamel zweefde een schot van Van Aerschot uit de kruising, de lob van Brouwers was te zacht. Op het halfuur ...