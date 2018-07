"De F1-titelstrijd is helemaal anders dan vorig jaar"

Hoewel het Sebastian Vettel de laatste twee races niet meezit, heeft de Duitser vertrouwen dat hij een grote kans maakt om wereldkampioen te worden.

Na zichzelf uit de race gereden te hebben in Duitsland, verkeek Vettel een kans op de overwinning in Hongarije hoewel hij onder normale omstandigheden de snelste wagen had. Door een natte kwalificatie moest hij als vierde starten en een trage pitstop zorgde ervoor dat hij Hamilton niet kon aanvallen voor de overwinning.

Zijn achterstand op wk-leider Lewis Hamilton bedraagt nu 24 punten, dit ondanks het feit dat Ferrari de laatste drie races wel de meest competitieve wagen lijkt te hebben. Vettel heeft dan ook vertrouwen in de updates die na de zomer zullen komen om genoeg voordeel te hebben om Hamilton in te halen in de strijd om het kampioenschap.

"Het hele seizoen lang gaat de slinger al eens naar de ene kant, dan weer naar de andere kant. Als het zo blijft doorgaan, is consistentie en punten scoren het belangrijkste", zegt Vettel. "Ik deed mezelf geen plezier vorige week in Duitsland, maar ik denk dat het deel uitmaakt van racen."

"Vorig jaar verloren we het kampioenschap omdat onze wagen niet snel genoeg was in het laatste deel van het seizoen, dit ondanks wat er allemaal gebeurde met de opgaves. In vergelijking met vorig jaar denk ik dat dit jaar onze wagen meer efficient is. Onze wagen is sterker en heeft nog veel potentieel om nog beter te worden. Ik heb dan ook vertrouwen in wat er nog zit aan te komen."

"Het belooft dan ook een erg leuke tweede seizoenshelft te worden", klinkt het bij Vettel.

