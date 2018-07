“Spelers betalenzelf deel van onkosten”

Na de Rode Duivels is het nu de beurt aan de Belgian Deaf Devils om hun kunnen te bewijzen op het Europees kampioenschap voor dove of slechthorende spelers onder 21 jaar in Stockholm. Alain Wuytjens uit Houthalen-Helchteren is de hoofdcoach. “Ik mik op de halve finale”, zegt hij vastberaden. Hij is niet de enige Limburger in Zweden. Ook Klaas Coninx, Dario Deckers en Thibault Gielkens maken deel uit van zijn selectie.