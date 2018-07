HASSELT/zonhoven/MaaseikDoor het sproeiverbod in Limburg moeten gemeenten creatief zijn om hun groen te besproeien. “Omdat we tussen 8 uur en 20 uur niet mogen sproeien, rukt onze groendienst tussen 6 en 8 uur ’s morgens en 20 en 22 uur ’s avonds uit om de bloemen en planten water te geven”, klinkt het in Hasselt.